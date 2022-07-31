Музею оккупации выделено 186 000 евро на популяризацию истории Латвии

Министерство культуры заключило договор о сотрудничестве на сумму 186 000 евро сроком на три года с Обществом Латвийского музея оккупации, чтобы содействовать пониманию общественностью различных событий и фактов в истории Латвии с начала Второй мировой войны и до настоящего времени. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на сайт Минкультуры.

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Подписав соглашение, Общество музея оккупации взяло на себя обязательство обеспечить подготовку и публикацию не менее 12 публикаций ежегодно о различных исторических событиях и фактах, основанных на доказательной информации, в том числе о деятельности Движения национального сопротивления и участии меньшинств в различных исторических событиях.

Кроме того, общество обязалась ежегодно содействовать сотрудничеству как минимум между двумя различными латвийскими учреждениями памяти и независимыми исследователями, а также способствовать укреплению единого понимания социальной памяти в латвийском обществе.

Общество Латвийского музея оккупации планирует организовать не менее пяти дискуссий с общественностью о разных событиях в истории Латвии во всех регионах страны, в том числе во время различных памятных дней и в местах значимых исторических событий Латвии, в сотрудничестве с местными сообществами.

Общество музея оккупации обязано регулярно, но не реже одного раза в месяц, размещать информацию о проводимых мероприятиях по информированию общественности на своем сайте, а также обеспечивать регулярную огласку мероприятий, охватывая как можно больше людей из различных слоев общества.