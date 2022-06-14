Правление партии "Новое Единство" одобрило заявление музыканта Гунтарса на встувление в партию. Рачс — профессиональный деятель культуры с пониманием предпринимательства, и его опыт будет очень полезен в партии, заявил председатель правления "Нового Единства", депутат Сейма Арвилс Ашераденс.

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Сам Рачс заявил, что, работая в защите прав творческих людей, понял – для того, чтобы что-то изменить, нужно вовлекаться в политические процессы.

Музыкант и политик надеется, что более, чем 30-летний опыт в творческой индустрии будет полезен партии. Рачс "ожидает поддержку "Нового Единства" в том, чтобы у латвийских талантов и работников культуры были лучшие возможность для роста, защита прав и лучшие условия труда, а также упорядоченное законодательство".

Рачс — основатель нескольких объединений: Латвийского сообщества музыкальных исполнителей и продюсеров (LaIPA), Латвийского объединения авторов (LAA), Латвийского сообщество музыкальных продюсеров (LaMPA) и Объединения самозанятых музыкантов.

Также он барабанщик и автор песен, издатель латышской музыки, продюсер и владелец Izdevniecība MicRec, член Американской академии записи, лауреат множества музыкальных премий и автор семи книг.

В марте 2022 года Рачс начал работу в администрации министра финансов Яниса Рейрса — в качестве советника министра на полставки.