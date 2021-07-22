МВД и Рижская дума начнут борьбу с громкими мотоциклами
Foto: DELFI

Министерство внутренних дел и Рижская дума планируют расширить полномочия Рижской полиции самоуправления и разрешить ей контролировать уровень шума транспортных средств, сообщили Delfi в МВД. Изменения призваны упростить борьбу с громкими мотоциклами, мешающими покою жителей столицы.

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“Сейчас право проводить контроль шума есть только у Государственной полиции. Предусмотрено, что впредь систему контроля шума будет обеспечивать и Государственная полиция, и муниципальная”, - указано в сообщении ведомства. До середины августа представители Государственной полиции должны подать министру внутренних дел Марии Голубевой (Развитие/За!) план мероприятий по контролю шума.

Голубева отметила, что в отличие от многих других проблем безопасности, в ситуации с шумом от мотоциклов “решение относительно простое и требует сотрудничества между Рижской думой и Министерством внутренних дел, что мы и реализуем”.

“Каждый член общества имеет право жить в среде, где другие не нарушают его право на покой”, - заявила министр.

В свою очередь, мэр Риги Мартиньш Стакис (Прогрессивные/За!) указал, что дума почти каждый день получает от жителей жалобы на громкие мотоциклы, которые шумят по вечерам и ночью. В то же время у думы нет инструментов, как решить эту проблему.

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