МВД подготовило план на случай наплыва в Латвию тысяч украинцев

Министерство внутренних дел Латвии подготовило план на случай прибытия в страну большого количества людей из Украины. Об этом сообщила министр внутренних дел Мария Голубева в социальной сети "Твиттер".

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Другие министерства должны прокомментировать документ МВД в понедельник, 14 февраля.

"Существующие планы по потоку беженцев остаются в силе, но они не привязаны к конкретной стране происхождения", — сказал глава МВД.

Голубева сказала для "Latvijas radio", что не следует делать акцент на том, сколько украинцев может принять Латвия. При этом она отметила, что будет понятно, где и как разместить в Латвии до 10 тысяч приезжих человек.

Iekšlietu ministrija ir izstrādājusi plānu gadījumam, ja ierodas liels cilvēku skaits no Ukrainas. Pirmdien citas ministrijas sniegs savus komentārus šim dokumentam. Līdzšinējie plāni bēgļu plūsmai joprojām ir spēkā, tomēr nav piesaistīti konkrētai izcelsmes valstij. — Marija Golubeva (@MGolubeva_LV) February 12, 2022

Ранее МИД Латвии призвал граждан Латвии в ближайшее время покинуть Украину. Как отметили в министерстве, для выезда из Украины можно использовать любой из доступных безопасных видов транспорта — воздушные или наземные маршруты, которые ведут в страны ЕС или НАТО или через них.

Согласно призыву Министерства иностранных дел, граждане Латвии, которые по уважительным причинам не могут покинуть Украину, должны зарегистрироваться в Консульском реестре или обратиться в посольство Латвии в Киеве и следить за актуальной информацией.

Латвийский МИД призывает отказаться от поездок в Украину в ближайшее время. Министерство также рассылает предупреждение о ситуации в виде текстовых сообщений всем зарегистрированным в Латвии абонентам мобильной связи, которые в настоящее время находятся в Украине.