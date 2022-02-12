МВД подготовило план на случай наплыва в Латвию тысяч украинцев
Foto: LETA

Министерство внутренних дел Латвии подготовило план на случай прибытия в страну большого количества людей из Украины. Об этом сообщила министр внутренних дел Мария Голубева в социальной сети "Твиттер".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Другие министерства должны прокомментировать документ МВД в понедельник, 14 февраля.

"Существующие планы по потоку беженцев остаются в силе, но они не привязаны к конкретной стране происхождения", — сказал глава МВД.

Голубева сказала для "Latvijas radio", что не следует делать акцент на том, сколько украинцев может принять Латвия. При этом она отметила, что будет понятно, где и как разместить в Латвии до 10 тысяч приезжих человек.

Ранее МИД Латвии призвал граждан Латвии в ближайшее время покинуть Украину. Как отметили в министерстве, для выезда из Украины можно использовать любой из доступных безопасных видов транспорта — воздушные или наземные маршруты, которые ведут в страны ЕС или НАТО или через них.

Согласно призыву Министерства иностранных дел, граждане Латвии, которые по уважительным причинам не могут покинуть Украину, должны зарегистрироваться в Консульском реестре или обратиться в посольство Латвии в Киеве и следить за актуальной информацией.

Латвийский МИД призывает отказаться от поездок в Украину в ближайшее время. Министерство также рассылает предупреждение о ситуации в виде текстовых сообщений всем зарегистрированным в Латвии абонентам мобильной связи, которые в настоящее время находятся в Украине.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
История Анты. Между философией DevOps и тренировками чирлидерш
Пробуди в себе чемпиона! Участвуй в фотоконкурсе и выигрывай
Чему мы научились, работая удаленно
История Никлавса. Узнай, чем занимается SAP-специалист
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Что мотивирует работать в отрасли ИТ?
Пандемия как педаль газа