Министерство внутренних дел Латвии разработало поправки к Закону об иммиграции. Они предусматривают, что латвийским работодателям придется прервать трудовые отношения с гражданами России и Беларуси, если у тех нет статуса постоянного жителя ЕС.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно законопроекту, выдача повторных видов на жительство гражданам России и Беларуси будет остановлена до 30 июня 2023 года. Тем не менее, МВД предлагает расширить список исключений для продления ВНЖ. В список попали:

лица, которые находятся в Латвии в течение длительного времени (например, бывшие граждане и неграждане Латвии);

лица, которые находятся в Латвии по соображениям гуманности или в интересах латвийского государства;

лица, которые имеют тесные семейные связи с гражданами или негражданами Латвии (в том числе, вдовы и вдовцы, или те, кто имеет общих детей).



Во всех этих случаях граждане России и Беларуси могут получить статус постоянного жителя ЕС в том числе и в случае, если уровень владения латышским языком не соответствует требуемым критериям (уровень A2).

Кроме того, на продление ВНЖ могут рассчитывать студенты и научные работники, которые после учебы или завершения научного проекта хотят остаться в Латвии на срок до девяти месяцев, чтобы найти работу или начать предпринимательскую деятельность.

МВД предлагает также приостановить выдачу долгосрочных виз до 30 июня 2023 года. Здесь также предусмотрены исключения, связанные с соображениями гуманности, непреодолимой силой, государственными интересами, международными обязательствами и соблюдением нормативных актов ЕС.

Визы будут выдаваться международным грузовым и пассажирским перевозчикам, а также лицам, которым требуется въехать в Латвию для получения разрешения на пребывание, если они не попадают под ограничения.

МВД признает, что в случае принятия поправок у работодателей могут возникнуть трудности с работниками из России и Беларуси: часть из них не сможет находиться в Латвии, и трудовые отношения придется прервать.

Согласно законопроекту, граждане и неграждане Латвии, которые примут гражданство другой страны и решат остаться на территории Латвии, должны будут получить статус постоянного жителя ЕС. Для этого им придется подтвердить необходимый уровень дохода и уровень владения госязыком.

По данным МВД, на 1 июля 2022 года в латвийских компаниях было 2180 работников из России и Беларуси с действующими видами на жительство. Кроме того, в коммерческом регистре имелись записи о 144 должностных лицах. Еще 22 человека получили ВНЖ в связи с инвестициями в капитал коммерческих обществ. По ситуации на 1 августа, 2099 граждан России и Беларуси находились в Латвии на основании виз в связи с работой.

Поправки к Закону об иммиграции должен рассмотреть Кабинет министров. Окончательное решение принимает Сейм Латвии.