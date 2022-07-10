МВД предлагает выделить спецслужбе 432 тысячи евро

Министерство внутренних дел Латвии подготовило проект решения правительства о выделении Службе государственной безопасности (СГБ) 432 678 евро на покрытие расходов, связанных с увеличением интенсивности работы и загруженности должностных лиц в результате развязанного Россией вооруженного конфликта с Украиной.

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Ожидается, что деньги будут выделены из средств государственного бюджета на непредвиденные случаи в соответствии с фактически необходимой суммой.

Подробное объяснение необходимости дополнительных денег отсутствует, так как СГБ является одним из трех органов госбезопасности, вопросы финансирования которых не доступны широкой общественности.