МВД призывает продлить чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью

Министерство внутренних дел (МВД) собирается призвать более четко определить в законе право пограничников на применение физической силы и специальных средств для пресечения потока нелегальных мигрантов, а также считает необходимым продлить чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью. Об этом сообщает агентство LETA.

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В докладе МВД говорится, что согласно распоряжению правительства от 10 августа 2021 года об объявлении чрезвычайного положения на границе с Беларусью пограничникам, вооруженным силам и полиции предоставлено право использовать имеющиеся в их распоряжении средства и процедуры для предотвращения незаконного пересечения границы.

Также стражи порядка имеют право приказать лицу немедленно прекратить попытку нелегального пересечения границы или немедленно вернуться в страну, из которой упомянутое лицо незаконно пересекло границу, и принять необходимые меры для соблюдения приказа.

Кроме того, решение правительства предусматривает право применения физической силы и специальных средств для немедленного возвращения мигранта в страну, из которой он незаконно пересек границу, если человек не сделал этого добровольно после устного приказа пограничника.

Учитывая вышеупомянутое, МВД в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной подготовило поправки к Закону о Госпогранохране.

Поправки предусматривают более четкое определение того, что пограничник вправе применять физическую силу и специальные средства для пресечения попытки незаконного пересечения границы или для немедленного направления лица в страну, из которой оно прибыло, если лицо не делает этого добровольно после устного приказа пограничника.

В то же время, если мигранту грозит реальная опасность или пытки в стране, из которой он пересек границу, немедленно отправить его обратно не разрешается.

Кроме того, исключение будет применяться к лицам, которые из-за видимых признаков инвалидности, состояния здоровья или отсутствия других физических способностей могут несоразмерно пострадать в случае немедленного перенаправления в страну, из которой была пересечена граница.

На данный момент ведется внутреннее согласование в связи с подготовленным законопроектом.

Принимая во внимание тот факт, что так называемая гибридная атака на Латвию продолжается, в связи с указанными поправками требуется широкое обсуждение с компетентными учреждениями и представителями общества в установленном порядке.

Также, учитывая, что строительство забора на границе идет быстрыми темпами, необходимо продолжить ее охрану в усиленном режиме.

Кабинет министров ранее поддержал продление чрезвычайной ситуации до 10 февраля этого года на латвийско-белорусской границе в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и Даугавпилсе.

МВД считает, что чрезвычайную ситуацию следует сохранить и после 10 февраля, продлив ее на три месяца. Таким образом, мониторинг государственной границы будет обеспечиваться в усиленном режиме в соответствии с реальной обстановкой.