МВД: решается вопрос, как самоуправлениям платить за прием беженцев

Министерство внутренних дел (МВД) пытается договориться с другими министерствами о том, как муниципалитетам будут платить за размещение украинских беженцев, сообщила сегодня утром на телеканале TV3 министр внутренних дел Мария Голубева.

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На сегодняшний день в Латвии официально зарегистрировано 4700 въехавших граждан Украины, но в настоящее время в государственных информационных системах беженцы не отделены от других групп. Это могут быть водители, транзитные пассажиры и т. д.

В настоящее время заявления на получение специальной визы для беженцев подали лишь 700 въехавших с Украины беженцев.

Глава МВД напомнила, что в планы Латвии входит прием около 10 000 беженцев, однако, если их будет больше, то людям в этом не откажут.

В настоящее время Министерство внутренних дел Латвии интенсивно работает с самоуправлениями по вопросам приема беженцев. В МВД поступила негативная информация о некоторых самоуправлениях под Ригой, которые, по словам беженцев, не хотят их принимать и отправляют в Ригу.

"Такие ситуации недопустимы, поэтому мы работаем над их предотвращением", — подчеркнула Голубева.

Говоря о настроениях в обществе после развязанной Россией войны, Голубева заявила, что следует обратить внимание на оправдание насилия и разжигание ненависти.

Министр призвала жителей Латвии сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и не провоцировать. По ее словам, это не значит, что нельзя высказывать свое мнение, но нужно избегать провокаций.

По словам министра, общая задача общества — сделать так, чтобы 9 мая не превратилось в прославление агрессии и оккупации.