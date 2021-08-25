МВД: в Латвии не хватает зданий, в которых можно было бы разместить беженцев
Foto: LETA

Самоуправления откликнулись на призыв оценить возможности предоставления площадей для беженцев, однако в стране не хватает зданий, которые бы соответствовали критериям размещения потенциальных соискателей убежища. Об этом после собрания Центра оперативного руководства сообщил госсекретарь МВД Димитрий Трофимов.

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Трофимов подчеркнул, что на сегодняшнем заседании Центра оперативного руководства были определены возможные объекты, где в случае необходимости могли бы разместиться беженцы. "По сути, ситуация не менялась с 2015 года, когда началось выявление этого вида собственности", — добавил госсекретарь МВД.

Также достигнута договоренность о привлечении дополнительных сотрудников для нужд Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ). В дополнение к действующему персоналу на шесть месяцев будут набраны 16 сотрудников. Большинство из них усилят технический персонал, который сейчас в режиме выгорания решает вопросы, связанные с процедурой предоставления убежища.

В ходе встречи также была достигнута договоренность между министерством и Европейским бюро поддержки предоставления убежища о подписании плана сотрудничества.

Соглашение о сотрудничестве может быть подписано на следующей неделе.

Как уже сообщалось, с 10 августа за незаконное пересечение границы был задержаны 544 человека.

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