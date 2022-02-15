"Мы были в ужасе!" Индийская гроссмейстер Дронвалли рассказала, как стала жертвой "шахматного маньяка" в Риге

30-летняя чемпионка Индии, 11-я в мировом рейтинге международная гроссмейстер Харика Дронвалли рассказала американскому спортивному телеканалу ESPN подробности о том, как на проходившем этой осенью в Риге Grand Swiss стала одной из целей атаки со стороны "шахматного маньяка". Он отправил многим участницам турнира конверты с порнографией и использованными презервативами. Госполиция Латвии завела на злоумышленника уголовное дело.

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"Полиция спросила у меня, хочу ли я вскрыть конверт лично и остаться в Риге, чтобы стать участницей расследования", — рассказала Харика Дронвалли, которая единственная из пяти индийских шахматистков стала жертвой атаки, призналась, что "была более чем счастлива не иметь ничего общего с полученным конвертом или его содержимым". Она подписала документ, что не возражает, если Международная шахматная федерация будет участвовать в расследовании от ее имени. "Это было действительно странное чувство. Я не знала, что делать со всем этим опытом, — рассказала шахматистка. — Возможно, если бы я неосознанно открыла конверт, я бы отреагировала по-другому".

"Большинство из нас понятия не имели, что подобные действия происходили все эти годы", — рассказала чемпионка Азии Падмини Роут ESPN. — Мы были в ужасе, когда впервые услышали об этом после церемонии закрытия в Риге. Помню, мне было очень страшно".

На прошлой неделе Госполиция Латвии сообщила Delfi, что возбудила уголовное дело "за грубое нарушение общественного порядка" против злоумышленника, который во время Grand Swiss рассылал участницам состязания письма возмутительного содержания. По некоторым данным пострадавших было 15 человек. Заявление в полицию написала экс-министр финансов Латвии, управляющий директор Международной шахматной федерации FIDE Дана Рейзниеце-Озола.

Эту информацию Рейзниеце-Озола сообщила Delfi после того, как ее попросили прокомментировать расследование портала Meduza истории, в которой неизвестный больше десяти лет рассылал конверты с использованными презервативами и вырезками из порножурналов в адрес российских шахматисток, в том числе несовершеннолетних. Журналисты сообщили, что нашли предполагаемого злоумышленника — это может быть рижский шахматист Андрей Стребков.

По словам представителя Госполиции Илзе Юревичи, "28 октября 2021 года Госполиция возбудила уголовное дело, которое первоначально было квалифицировано по статье 20 Уголовного закона об уголовных преступлениях против общественной безопасности и общественного порядка.Также в уголовное производство в начале ноября 2021 года поступило заявление от Международной шахматной федерации по упомянутым пяти cлучаям. В настоящее время уголовный процесс квалифицируется по части 1-й статьи 231 Уголовного закона Латвии за грубое нарушение общественного порядка, выражающееся в явном неуважении, игнорировании общепринятых норм поведения и нарушении общественного порядка".

Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы, а также "проверяются сведения об упомянутом в публичной среде лице, направившем указанные письма. В настоящее время в интересах следствия полиция воздерживается от дополнительных комментариев". Уголовным законом Латвии за хулиганство (ч.1 ст.231) предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, либо кратковременного лишения свободы, либо пробационного надзора, либо общественных работ, либо денежного штрафа.

"Очень важно, чтобы процесс был доведен до конца. К сожалению, в России не удалось добиться результата", — сказала Рейзниеце-Озола Delfi.