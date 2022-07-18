"Мы изменились!" Кандидатом от СЗК на пост премьера выдвинут Лембергс

Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) выдвинул кандидатом на должность премьер-министра бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса ("Латвии и Вентспилсу"), которого обвиняют в коррупции. Объединение идет на выборы под девизом "Мы изменились!"

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Сопредседатель СЗК Армандс Краузе сообщил сегодня на пресс-конференции, что лидерами рижского списка будут бывший председатель Конституционного суда Гунарс Кутрис. Во главе списка Латгале будет фермер Каспарс Мелнис, в Курземе первым номером от партии выступит председатель парламентской фракции СЗК Улдис Аугулис, в Видземе — сам Краузе. Лидером земгальского списка станет депутат Сейма Викторс Валайнис.

Ранее кандидатуру Лембергса на пост премьера на обсуждение в правлении СЗК выдвинула Латвийская социал-демократическая партия рабочих (LSDSP), указал на пресс-конференции председатель политической силы Янис Диневичс.

Изначально планировалось, что кандидатом на должность премьера может стать Валайнис, который был выдвинут от Латвийского союза крестьян (ЛЗК), который входит в СЗК. Валайнис сегодня подчеркнул, что цель СЗК заключается в том, чтобы кандидат на пост премьера имел наибольший опыт и пользовался самой широкой поддержкой в обществе, поэтому Валайнис свою кандидатуру отозвал.

Как отметил Краузе, на выборах в Сейм 14-го созыва вместе будут стартовать две формирующие СЗК партии — ЛЗК и LDSP, а также партия сотрудничества СЗК "Латвии и Вентспилсу".

Ранее сообщалось, что Лембергса обвиняют в коррупционных преступлениях, его уголовное дело во второй инстанции рассматривает Рижский окружной суд. Рижский окружной суд в качестве первой судебной инстанции 22 февраля прошлого года приговорил тогдашнего мэра Вентспилса к пяти годам лишения свободы, конфискации имущества и штрафу в 20 000 евро. Лембергс обжаловал этот приговор.

Выборы в Сейм 14-го созыва состоятся 1 октября.