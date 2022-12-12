"Мы потеряли два месяца в развитии страны". Затлерс о процессе формирования правительства

В процессе формирования следующего правительства мы потеряли, возможно, даже два месяца в развитии страны. Такое мнение в эфире передачи "В точке пересечения" на Латвийском радио высказал бывший президент Латвии Валдис Затлерс. Об этом пишет LSM.lv.

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Затлерс отметил, что он, будучи президентом, назвал бы кандидата на должность премьер-министра уже на первом заседании. В свое время он так сделал, номинировав Валдиса Домбровскиса.

"Если есть четкая коалиция, если ясно, кто является ведущей силой в этой коалиции, кто является лидером лидирующей партии, то не надо ничего затягивать", — сказал Затлерс.

Бывший президент считает, что процесс формирования правительства повлиял на развитие Латвии.

"Мы потеряли эти полтора, а то и два месяца в развитии страны. Почему? Потому что чем раньше будет сформирован Кабинет министров, тем раньше начнет работать Сейм. Нам часто кажется, что там происходит этот торг за должности. Да, он происходит и всегда будет происходить, поскольку это процесс формирования правительства для достижения баланса между политическими силами. Эти должности, которые еще не распределены, влияют на то, как распределяются должности в Сейме. Следовательно, главы комиссий не могут руководить своими комиссиями, если они знают, что через месяц-два они ими не будут", — заявил Затлерс.

Экс-президент считает, что, учитывая тот факт, что лидер "Нового Единства" Кришьянис Кариньш формирует уже второе правительство подряд, задержка с формированием правительства непонятна. Затлерс не видит никакой выгоды в этой ситуации.

"Дата, когда Кариньш был назван или выдвинут кандидатом в премьеры — в этой дате нет ничего особенного. Днем ранее, днем позже, так зачем это было нужно?", — выразил бывший президент свое недоумение.

Затлерс выразил надежду, что долгий процесс формирования правительства позволит ему работать эффективно с первого же дня. В то же время он удивлен, что в этом году "нет беспокойства" по поводу принятия госбюджета на следующий год.

"Технический бюджет будет с 1 января — когда примем, тогда и примем… В прошлом очень переживали по этому поводу. Это, конечно, показывает зрелость нашей страны — мы можем работать и без правительства, и без бюджета. Дело в том, что мы как-то немного небрежно относимся к своей стране, к ответственности управлять этой страной. Это мен немного настораживает, потому что есть одна болезнь, которая убивает политику и страну, и это — высокомерие. Если начинает проявляться высокомерие, то ничего хорошего там не произойдет", — отметил Затлерс.

Затлерc не стал прогнозировать, как долго будет работать следующее правительство, но подчеркнул, что важную роль будет играть то, как покажут себя новые министры без предыдущего опыта. Бывший президент пожелал следующему правительству работать так, чтобы его споры касались практических вопросов, а не пустяков.