Мы стреляем себе в ногу! Премьер призвал не путать путинский режим с россиянами и русскоязычными

Сегодня, как никогда, жители Латвии должны осознанно работать на сплочение общества, а не искать, на кого спустить свой гнев, вызванный войной в Украине. Обращать его на живущих в Латвии россиян или местных русскоязычных — это стрелять себе в ногу. Об этом в интервью программе Spried ar Delfi премьер-министр Кришьянис Кариньш. И призвал жертвовать Украине и вступать в Земессардзе.

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"Думаю, тут каждому надо начинать с себя — что и как я говорю со своим соседом, работаю на сплочение или, наоборот, своими словами распаляю вражду", — предложил премьер. Он добавил, что сам от своего соседа ждет Labrít уже 16 лет — пока не дождался.

Кариньш призвал каждого выбранного политика и депутата Сейм — от оппозиции или коалиции — избегать от любых высказываний, которые могут быть восприняты как разжигающие ненависть. "Мы все в одной лодке — эта лодка зовется "наша любимая страна Латвия". Мы видим, что в Украине военные перед своими обстрелами не спрашивают, на каком языке говорят люди — они преступно и брутально истребляют всех. За это Путину придется ответить".

Премьер выразил сожаление, что в латышском языке нет отдельного слова, которое обозначает всех людей, принадлежных к Латвии. И предложил называть всех латышами, вне зависимости от того, что дома они говорят кто на латышском, кто на русском, кто на белорусском, кто на украинском языках… " Мы все — латыши, все связаны друг с другом, хватит враждовать! Это экзистенциальный вопрос".

Кариньш предложил всем, кто сильно зол на преступные деяния режим Путина и не знает, куда девать свой гнев и негативную энергию — пустить ее в позитивное русло: работать и жертвовать заработанные в Европе деньги Украине или вступить в Земессардзе, чтобы повышать обороноспособность Латвии. "Все сейчас злы на Путина, отдавшего приказ атаковать мирную страну, которая ни на кого не нападала. Но это не повод направлять свою злость на других".

При этом премьер не усматривает никаких проблем в том, что Сейм именно сейчас принял решение о переводе всех школ на латышский язык: "Над понимать одно, здесь Латвия — не Эстония, Литва, Дания… Это национальное государство, основанное на использовании латышского языка и культуры. У нас проводится реформа системы образования по переводу обучения на госязык. И это нормально, так происходит в Германии…" По его мнению, шесть лет для полного перехода — вполне достаточно для постепенно перехода. "Надо перестать делить детей по национальной принадлежности — это анахронизм, который не на пользу детям… Нужна единая система образования, открытая для детей всех национальностей, все получают образование на латышском языке… Мы к ней идем 30 лет, хвостик остался, но и этот хвостик пройдет…"

Также премьер прокомментировал, почему он решительно выступил против предложения Нацобъединения срочно аннулировать виды на жительство у россиян, которые раньше переехали в Латвию по инвестиционным визам. Он настаивает, что не надо мешать две темы, режим Путина, который ведет войну в Украине (это преступление, которое осудимо — 100 процентов), и россиянин или русскоязычных. То, что они говорят на русском, не означает, что он связан и поддерживает Путина. Переводя свой гнев на россиян или русскоязычных, как на людей, последних, "мы фактически стреляем себе в ногу" — это возможность получить противников, которых нет. "Подумаем о русскоязычном человеке, который живет в Латвии, возможно даже годами обмнчиво связан теплыми чувствами к России, которые спутал с теплыми чувствами к Путину… Сознание спутало две несовместимых вещи. Почему человек не может гордиться Россией, одновременно осуждая российский режим? И если мы будем выступать против ним, мы можем отрезать путь к сближению".