"Мы уже давно опоздали". Физик о строительстве АЭС в Латвии

В теории Латвия могла бы иметь свою атомную электростанцию, однако для этого у страны нет ни персонала, ни достаточного времени — проект своей АЭС уже реализует соседняя Эстония. Об этом в интервью программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" рассказал вице-президент Латвийской Академии наук, заместитель директора по научной работе Института физики твердого тела ЛУ, доктор физики Андрис Штернбергс.

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Как отметил ученый, перед началом строительства АЭС Латвии необходимо будет провести расчеты влияния атомной электростанции на окружающую среду — сегодня они требуют особой тщательности.

"Каждая страна с какой-то позиции должна иметь свои энергетические ресурсы. Другой вопрос, можно ли построить такую АЭС в реальное время - эстонцы, например, уже начали, но она будет готова не раньше 2035 года. Мы уже давно опоздали", - рассказал Штернбергс.

По словам ученого, Латвия также отстает от соседей в вопросах солнечной и ветряной энергии.

Один из факторов, необходимый для постройки АЭС - это источник воды поблизости. Кроме того, лучше строить станцию подальше от больших городов.

"Многие люди не разбираются в том, что означает ядерная катастрофа. Сегодня реакторы строятся гораздо безопаснее, чем во времена Чернобыля и Фукусимы, но любой реактор - это риск", — признает ученый.

Штернбергс добавил, что необходимых для работы на АЭС специалистов в Латвии сейчас тоже нет.

"Многие не понимают, как работает физика. Государство должно вмешаться: это должно быть и политическое решение, и подготовка специалистов, и изучение инфраструктуры. И дело за наукой", — указал физик.

По его словам, уже сейчас латвийские ученые работают над термоядерным синтезом, который вместо расщепления урана основан на водороде.

"В этом случае энергии можно получить больше, безопасных отходов - нет, а действие такого метода - более эффективно", — заключил ученый.

Ранее сообщалось, что проект собственной АЭС в Латвии потребовал бы около 10 млрд евро за энергоблок мощностью 300 мегаватт - такие расчеты в 2022 году приводили энергетики.