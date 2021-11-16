"Мы в шаге от запроса помощи у НАТО". Пабрикс высказался о ситуации на границе с Беларусью

В настоящее время мы находимся в одном шаге от 4-й статьи Североатлантического договора, заявил в эфире Латвийского радио министр обороны Латвии Артис Пабрикс, комментируя кризис мигрантов на границе Литвы, Латвии и Польши с Беларусью.

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Согласно 4-й статье вашингтонского договора, входящее в состав НАТО государство может запросить консультации с другими странами-членами альянса, если оно считает, что под угрозой находится его территориальная целостность, политическая независимость и безопасность.

По словам Пабрикса, все три страны понимают серьезность упомянутой статьи и пока выжидают, поскольку считают, что еще справляются с ситуацией, но все может резко измениться и активацию этой статьи исключить нельзя.

Министр сообщил, что Польша, Литва и Латвия договорились — если одна из стран захочет начать консультации по этой статье, другие присоединятся к инициативе, и все три страны подадут заявку вместе.

Пабрикс добавил, что государства не хотят зря использовать возможность привлечения НАТО и пока ждут, какими будут дальнейшие действия со стороны Беларуси и России. Он также подчеркнул, что Беларусь "де-факто" уже потеряла свою независимость.

На этой неделе в рамках переговоров на уровне Европейского Союза (ЕС) Пабрикс подчеркнул, что мигрантов через границу не пропустит ни Латвия, Литва, ни Польша. Как добавил министр, трем странам важно дать понять, что ситуация на восточной границе более напряженная и важная, чем происходящее в Африке.

В рамках гибридной атаки со стороны режима Александра Лукашенко в последние месяцы были предприняты попытки отправить тысячи нелегальных мигрантов в Латвию, Литву и Польшу, большая часть из которых прибыли в Беларусь из Ирака.

С понедельника, 8 ноября, продолжаются массовые попытки мигрантов проникнуть на территорию Польши из Беларуси.

Евросоюз обвинил минский режим в попытках таким образом отомстить за поддержку белорусской оппозиции и санкции, которые направлены против Беларуси в ответ на жестокое подавление протестов в августе прошлого года.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что НАТО должна сделать "конкретные шаги" для решения кризиса на границе Европейского Союза с Беларусью и Варшава вместе с Латвией и Литвой может запросить консультации у альянса в соответствии с 4-й статьей договора.