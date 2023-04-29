"Мы вам не соотечественники". Напротив посольства РФ прошел пикет против вмешательства России в политику Латвии
Foto: DELFI

В субботу, 29 апреля, в Риге в 14.00 состоялся пикет перед российским посольством против вмешательства Кремля во внутреннюю политику Латвии. Протестующие требовали не отождествлять их с Россией и не использовать русских и русскоязычных жителей Латвии в своих интересах.

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В целом на пикет, организованный обществом "Русский голос для Латвии", собралось около 30-40 человек. По наблюдениям портала Delfi, большинство протестующих стали собираться перед посольством России через 10-15 минут после анонсированного начала мероприятия. На пикет также пришли лютеранский священник Павел Левушкан, главный редактор "Новая газета. Европа" Кирилл Мартынов и проживающий в Латвии российский журналист Николай Овчинников.

Многие пришли с плакатами, на одном из них был изображен президент РФ Владимир Путин в образе осьминога. Автор плаката, 21-летний репатриант из России Максим рассказал Delfi, что не мог не прийти на протестную акцию, так как считает это своим долгом.

"Я все детство жил в Украине, потом в России, сейчас приехал сюда. Это моя историческая родина, у нас здесь семь поколений. И папа отсюда, и бабушка, и прабабушка. Мои прапрабабушка и прапрадедушка были депортированы, а потом расстреляны. Поэтому я считаю своим долгом прийти сюда и высказать свое мнение", — сказал Максим.

В начале мероприятия протестующие также развернули огромный черный плакат с надписью: "Дед, пей таблетки". Как сообщил порталу Delfi организатор пикета, председатель правления общества "Русский голос для Латвии" Мартин Левушкан, на создание транспаранта ушло два вечера. В пятницу, 28 апреля, была также организована мастерская плакатов, в которой мог принять участие любой желающий.

"Никогда не был громко озвучен протест тех, для кого русский язык является родным, или тех, кто является этнически русским, против политики Кремля в отношении стран Балтии. Мы считаем это важным", — отметил Левушкан.

По мнению Левушкана, русскоязычные жители Латвии позволяют властям РФ говорить от их имени и не выражают свой протест против политики Кремля. "Важно высказаться", — подчеркнул активист.

"Мы вам не соотечественники". Напротив посольства РФ прошел пикет против вмешательства России в политику Латвии
Foto: DELFI

В целом пикет перед российским посольством прошел спокойно. Протестующие выкрикивали такие лозунги, как "Нам важна Европа, а Европе — мир", "Чемодан, вокзал, Гаага", "Rokas nost no mūsu valsts" ("Руки прочь от нашей страны") и "Дед, пей таблетки".

В начале мероприятия на месте проведения пикета появились двое мужчин — один в нетрезвом состоянии грозился показать свои гениталии, но его оперативно увели в сторону сотрудники полиции, а другой мужчина снимал происходящее на видеокамеру и даже вступил в перепалку с одним из протестующих.

В середине мероприятия организатор Мартин Левушкан выступил с речью, в которой он осудил попытки вмешательства России во внутреннюю политику Латвии и влиять на русскоязычных жителей страны.

"Руководство России планомерно отравляет наше общество, использует русских и русскоязычных жителей Латвии для продвижения своих интересов, сохранения сферы влияния, создания атмосферы напряженности в нашей стране и в Балтии в целом. Посредством агрессивной пропаганды, посредством так называемой мягкой силы, посредством лжи и манипуляций. Речь идет не о единичных случаях, а о всеобъемлющей политике. Мы видим, как они подменяют понятия, переписывают историю, вводят людей в заблуждение с помощью своей лживой пропаганды. Мы видим, как они используют своих агентов и сторонников для разжигания ненависти, вовлечения русских и русскоязычных жителей Латвии в сферу влияния Кремля, для подогревания взаимных обид, ослабления демократических устоев, единства и сплоченности латвийской политической нации", — заявил председатель правления общества "Русский голос для Латвии".

По словам Левушкана, Россия держится за страны Балтии, как за сферу влияния Кремля, чтобы "не допустить полноценной евроинтеграции латвийского общества и построения единой политической нации". В своей речи он подчеркнул, что нужно положить конец вмешательству Кремля в политику Латвии.

"Не надо нас защищать или освобождать. Защищайте себя в Гааге, освободите оккупированные вами страны и народы, и оставьте нас наконец в покое! Мы вам никакие не соотечественники! Наш выбор — Европа. Наш путь — демократия. Наша родина — Латвия", — подытожил Левушкан.

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