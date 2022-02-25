"Мы видим агрессию России". Пабрикс призвал латвийцев вступать в Земессардзе

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал граждан Латвии вступать в Земессардзе, чтобы получить навыки для защиты своего государства. Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

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"Латвии не грозит нападение, но мы видим агрессию соседней России против украинцев и насильственный характер Кремля. Поэтому я призываю всех граждан Латвии, мужчин и женщин, вступить в Земессардзе! Освойте навыки, чтобы быть готовыми противостоять любой угрозе и преодолеть ее", — написал Пабрикс.

Latvijai nedraud uzbrukums, bet mēs redzam kaimiņu Krievijas agresiju pret ukraiņiem un Kremļa vardarbīgo dabu. Tādēļ aicinu katru Latvijas pilsoni, vīriešus un sievietes, stājieties Zemessardzē! Apgūstiet iemaņas, lai būtu gatavi godam sagaidīt un pārvarēt jebkurus draudus. — Artis Pabriks (@Pabriks) February 25, 2022

Ранее сообщалось, что Латвия может вернуть обязательную службу в армии.

Министр обороны Артис Пабрикс в эфире Латвийского радио сказал, вопрос о возобновлении обязательной службы — это больше не табуированная тема.

В Земессардзе сейчас примерно 8000 солдат, в профессиональной службе — 6600. И этого мало.