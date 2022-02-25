"Мы видим агрессию России". Пабрикс призвал латвийцев вступать в Земессардзе
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Министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал граждан Латвии вступать в Земессардзе, чтобы получить навыки для защиты своего государства. Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

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"Латвии не грозит нападение, но мы видим агрессию соседней России против украинцев и насильственный характер Кремля. Поэтому я призываю всех граждан Латвии, мужчин и женщин, вступить в Земессардзе! Освойте навыки, чтобы быть готовыми противостоять любой угрозе и преодолеть ее", — написал Пабрикс.

Ранее сообщалось, что Латвия может вернуть обязательную службу в армии.

Министр обороны Артис Пабрикс в эфире Латвийского радио сказал, вопрос о возобновлении обязательной службы — это больше не табуированная тема.

В Земессардзе сейчас примерно 8000 солдат, в профессиональной службе — 6600. И этого мало.

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