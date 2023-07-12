"Мы вздохнули с облегчением". Директор школы о результатах экзаменов

В этом году школьники впервые сдавали централизованные экзамены по новой системе, к тому же — после паузы, вызванной пандемией. Однако несмотря на все трудности учащиеся с проверками успешно справились, рассказал в интервью программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" директор 72-й Рижской средней школы, учитель химии Павел Пестов.

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Сертификаты о среднем образовании школьники получили в минувший вторник. Чтобы его получить, школьникам нужно было успешно сдать экзамены по латышскому, иностранному и математике, плюс еще два экзамена из освоенных во время учебы 14 предметов.

"Это первый год, когда школьники сдавали экзамены по новой системе, к тому же после долгих лет пандемии. [...] Мы все ожидали этих результатов с большим трепетом и вздохнули с большим облегчением. [...] Спектр детей, кто приходит к нам, в обычную школу в Кенгарагсе — разный. Есть звезды, а есть те, к кому нужен особый подход. В результате получается "средняя температура", но все наши 12-классники в этом году госэкзамены сдали", — рассказал Пестов.

По словам директора школы, среднее образование сейчас значительно изменилось — дети выбирают три основных предмета для углубленного изучения. Довольно существенной проблемой для детей и родителей стало новшество в виде процентной оценки знаний — и в школах, и в ВУЗах.

"Я думаю, падения среднего результата из-за реформы образования мы не увидим. В следующем году переход на латышский язык станет центральным вопросом для нашей школы. Самая главная задача — не потерять качество знаний предметов", — указал Пестов.

Он также рассказал, что у 15% учителей на сегодняшний день есть проблемы со знанием латышского языка на требуемом уровне. По словам педагога, это — реальная проблема для каждой школы, которая реализует программу для нацменьшинств. Он надеется, что в будущем родители будут выбирать школу для ребенка исходя из вопросов качества, а не языка.