На 1,42 евро школьника не прокормить: самоуправления просят премьера вмешаться
Foto: LETA

Самоуправления метрополии Риги — столицы и прилегающих самоуправлений — просят премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") "в срочном порядке" разрешить кризисную ситуацию с питаем в образовательных учреждениях, сообщила специалист по коммуникации общества Rīgas metropole Инесе Озолиня.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Руководители самоуправление призывают правительство срочно пересмотреть и повысить стоимость питания одного учащегося в 2022-2023 учебном году.

Местная власть указывает на то, что на государственном уровне необходимо незамедлительно повысить дотации на питание в образовательных учреждениях, поскольку из-за инфляции растет стоимость продуктов питания. Само оказание услуги питания в школах — под угрозой.

Как уже сообщалось, дотация на школьный обед составляет 1,42 евро, эта сумма не менялась с 2014 года. Сейчас 50% суммы субсидируется государством и 50% — самоуправлениями. По данным Центрального статистического управления, с 2014 года стоимость прямые расходы на питание увеличились более чем на 50%.

Сопредседатель Rīgas metropole и председатель Адажской краевой думы Марис Спринджукс (Латвийкре объединение регионов) указывает, что самоуправления столичного региона уже начали этот год с "урезанными бюджетами". Госудрство снизило свое участие в финансовом выравнивании самоуправлений. Сейчас у местных властей нет резервов, позволяющих покрыть одновременно увеличение стоимости энергоресурсов для отопления школ и рост стоимости питания учащихся.

Эдвардс Смилтерс, вице-мэр Риги и также сопредседатель Rīgas metropole, отмечает, что возможности самоуправлений практически исчерпаны из-за роста цен на энергоресурсы и необходимость помогать украинским беженцам. Хотя завершился только первый квартал года.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
День в «шкуре» курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?