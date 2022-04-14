На 1,42 евро школьника не прокормить: самоуправления просят премьера вмешаться

Самоуправления метрополии Риги — столицы и прилегающих самоуправлений — просят премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") "в срочном порядке" разрешить кризисную ситуацию с питаем в образовательных учреждениях, сообщила специалист по коммуникации общества Rīgas metropole Инесе Озолиня.

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Руководители самоуправление призывают правительство срочно пересмотреть и повысить стоимость питания одного учащегося в 2022-2023 учебном году.

Местная власть указывает на то, что на государственном уровне необходимо незамедлительно повысить дотации на питание в образовательных учреждениях, поскольку из-за инфляции растет стоимость продуктов питания. Само оказание услуги питания в школах — под угрозой.

Как уже сообщалось, дотация на школьный обед составляет 1,42 евро, эта сумма не менялась с 2014 года. Сейчас 50% суммы субсидируется государством и 50% — самоуправлениями. По данным Центрального статистического управления, с 2014 года стоимость прямые расходы на питание увеличились более чем на 50%.

Сопредседатель Rīgas metropole и председатель Адажской краевой думы Марис Спринджукс (Латвийкре объединение регионов) указывает, что самоуправления столичного региона уже начали этот год с "урезанными бюджетами". Госудрство снизило свое участие в финансовом выравнивании самоуправлений. Сейчас у местных властей нет резервов, позволяющих покрыть одновременно увеличение стоимости энергоресурсов для отопления школ и рост стоимости питания учащихся.

Эдвардс Смилтерс, вице-мэр Риги и также сопредседатель Rīgas metropole, отмечает, что возможности самоуправлений практически исчерпаны из-за роста цен на энергоресурсы и необходимость помогать украинским беженцам. Хотя завершился только первый квартал года.