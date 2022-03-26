На 1,42 евро ученика не накормишь. Школьное питание дорожает

С 2014 года финансирование обедов учащихся в школьных столовых не менялось. Стоимость одного обеда — 1,42 евро. Компании, отвечающие за школьное питание, признают: за такие деньги они больше кормить детей не могут, нужно дополнительное финансирование, сообщает портал rus.lsm.lv.

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Сейчас бесплатное питание в школах предоставляется всем учащимся 1-4-х классов по всей стране. Кормить ли школьников постарше бесплатно, решает уже каждое самоуправление.

Рацион школьника — это

завтрак 0,78 €

обед 1,42 €

полдник 0,57 €

ужин 0,78 €

Эти суммы не менялись уже 8 лет — с 2014 года. И компании, которые готовят еду для школ, говорят, что в этом году накормить детей на такие деньги практически невозможно.

"Если мы посчитаем чисто математически, сравнивая с 2014 годом, то инфляция на эту услугу, принимая во внимание рост зарплат, рост цен на продукты и ресурсы, составляет 50%. Также с 2014 увеличились требования к "зеленой закупке", изменились и другие требования. Образовался такой клубок бед, что мы больше не можем этого выдержать", — говорит Гунтис Бредовскис, глава Латвийской ассоциации предприятий общественного питания.

Меню — а точнее рецепты — для школьников разработал Центр профилактики и контроля заболеваний. В ассоциации предприятий общественного питания говорят, что только себестоимость, например, обеда составляет от 1,45 евро до 1,80.

"На данный момент за 1,42 евро мы исчерпали все свои возможности. По сути, места общественного питания субсидируют питание. Мы работаем с убытками", — говорит Бредовскис.

Затраты на питание в школах покрывает на одну половину государство, на вторую — самоуправления. Повысить свою часть могут и те, и другие. И в некоторых городах финансирование уже увеличили. Например, в Риге школьники теперь будут есть обед не за 1,42, а за 1,72.

"Мы получали несколько писем от тех, кто предоставляет этот сервис в школах. Они работают уже в убыток. Этот вопрос надо было решать", — пояснила Ивета Ратиника, председатель Комитета образования, культуры и спорта Рижской думе.

Думе повышение обошлось в 900 тысяч евро. Что будет в следующем учебном году со школьным питанием по всей стране, еще предстоит решить самоуправлениям и государству.