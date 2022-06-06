На 16 июня запланирован пикет с участием тысячи учителей со всех регионов Латвии

Мы должны давать детям — будущему Латвии — самое лучшее, однако политики живут в мире статистики и цифр и не считаются с реальностью, заявила в эфире программы "Новый день" председатель Латвийского профсоюза работников образования (LIZDA) Инга Ванага. Организация объявила о пикете с участием тысячи учителей со всех регионов Латвии, который пройдет 16 июня, пишет rus.lsm.lv.

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"Мы устали, нас просто не слышат, это крайняя мера", — заявила гостья студии. По словам председателя LIZDA, педагоги планировали проведение акции в начале сентября. Однако последние события заставили работников образовательных учреждений не медлить с громким напоминанием о бедственном положении в сфере.

C 2020 года до середины мая текущего было проведено около 100 встреч и дискуссий с политиками на разных уровнях, однако доступность и качество образования по-прежнему ухудшается. "Нас не слышали, а если слышат только перед выборами — что ж, если этот способ дает результат, приходится действовать подобным образом", — указала она.

Учителя не согласны с новой реформой по распределению целевой дотации для зарплат — новая методика не идет на благо многим педагогам. Гостья студии пояснила: "Не хочу углубляться в формулы и коэффициенты в проекте документа — дополнительные средства для повышения зарплат будут поступать не из бюджета государства, а из бюджета самоуправления. Но ситуация такова, что в некоторых городах уже нечего оптимизировать. Уже приняты непопулярные решения. Что еще оптимизировать и почему должна быть наказана часть педагогов в некоторых муниципалитетах?".

Главное требование работников — нельзя продолжать работать, когда нет баланса в ставке, когда не хватает времени для ученика, для индивидуального подхода к нему, для выработки новых учебных материалов. "Когда не будет занятий, когда не будет воспитателей в детсадах — может быть, проснутся политики. Не решать наши проблемы считаю преступлением по отношению к новому поколению", — отметила эксперт.