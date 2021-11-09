На 18 ноября армия готовит для жителей праздничный сюрприз
Foto: LETA

Из-за пандемии в этом году как в прошлом военного парада на Набережной не будет, в то же время Национальные вооруженные силы готовят для жителей Латвии "праздничный сюрприз", сообщили в Министерстве обороны.

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Для того, чтобы избежать скопления людей, детали не раскрываются, однако, жителей в 13.00 часов призывают следить за развитием событий в прямом эфире на LTV1 и Латвийском радио.

В свою очередь, в День Лачплесиса, 11 ноября в 9.00 часов на LTV1 можно будет увидеть богослужение в Рижском Домском соборе. Богослужение будет закрыто для посетителей.

В 18.00 в прямом эфире состоится возложение цветов на Братском кладбище. Эта церемония также будет закрыта для посетителей.

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