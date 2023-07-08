На 31 железнодорожной станции установят временные платформы
Foto: Latvijas dzelzceļš

Чтобы обеспечить непрерывность железнодорожного сообщения во время модернизации железнодорожных станций, на 31 станции и остановке будут установлены 49 временных платформ, сообщает VAS Latvijas dzelzceļš.

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Уже сейчас на пяти станциях оборудованы семь таких специально построенных временных платформ.

Благодаря временным платформам в течение всего периода строительства новых перронов поезда смогут останавливаться на станциях, впускать и выпускать пассажиров. Проект модернизации всех 48 станций будет завершен к концу 2023 года.

Временные платформы создают известные неудобства, но безопасны в использовании и могут выдерживать большой поток людей.

Временные платформы установлены или будут установлены на следующих железнодорожных станциях и остановках:

  • Елгавское направление: Туриба (2 платформы), Тирайне (2 платформы), Яунолайне (2 платформы), Далбе (1 платформа), Озолниеки (1 платформа);
  • Скултское направление: Земитаны (1 платформа), Зиемельблазма (1 платформа), Вецдаугава (1 платформа), Калнгале (2 платформы), Гарциемс (2 платформы), Гарупе (2 платформы), Гауя (2 платформы), Пабажи (2 платформы), Кишупе (1 платформа); Звейниекциемс (1 платформа);
  • Тукумсское направление: Яундубулты (2 платформы), Кемери (2 платформы), Смарде (1 платформа), Тукумс 1 (1 платформа), Тукумс 2 (1 платформа);
  • -Крустпилсское направление: Шкиротава (2 платформы), Гайсма (2 платформы), Доле (2 платформы), Икшкиле (1 платформе), Яуногре (2 платформы), Огре (2 платформы), Парогре (2 платформы), Циемупе (1 платформа), Кегумс (2 платформы), Лиелварде (2 платформы), Скривери (1 платформа).


Установка временных платформ не предусмотрена на следующих станциях, где также проходит модернизация:

  • Елгавское направление: Атгазене, Баложи;
  • Скултское направление: Браса, Саркандаугава, Мангали, Вецаки, Царникава, Лиласте, Саулкрасты, Скулте;
  • Тукумсское направление: Приедайне; Милзкалне;
  • Крустпилсское направление: Юмправа.


В рамках проекта также строятся четыре новые остановки — две в направлении Болдераи, а также в Даудери и у торгового центра Alfa.

Новые повышенные платформы удобны в том числе для людей с двигательными нарушениями и для родителей с детскими колясками. Новые платформы будут оборудованы скамейками и навесками, освещением и системой оповещения.

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