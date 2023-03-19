На 74 рижских улицах устанавливают энергоэффективное освещение

Агентство Рижского самоуправления Rīgas gaisma в микрорайонах Плескодале и Вецмилгравис на уличных фонарях заменяет натриевые лампы на светодиодное освещение (LED-лампы).

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При установке новых ламп потребляемая энергия уличных фонарей уменьшится с 243 кВт до 118 кВт, а также появится возможность приглушать свет (регулировка интенсивности освещения), сообщает пресс-служба Рижского самоуправления.

Ежегодное снижение энергопотребления на улицах Риги в микрорайонах Плескодале и Вецмилгравис достигнет 1,7% от общего потребления электроэнергии на улицах города (495 555 МВтч/год). Во время замены ламп, дополнительная экономия составит 1% от суммы потребления электроэнергии для уличного освещения.

Всего в Плескодале и Вецмилгравис будет заменено 1718 уличных ламп.

Лампы на фонарях будут заменены на более энергоэффективные на 74 улицах в Вецмилгрависе и Плескодале - на улицах Зиемельблазмас, Золитудес, Зивью, Зебренес, Засулаука, Зару, Зантес, Залвес, Волгунтес, Вентспилс, Валтайку, Упесгривас, Трактору, Таувас, Шампетера, Стиебру, Стендес, Сниегу, Сниедзес, Скую, Сармас, Самнера Велса, Рупницас, Руцавас, Ринужу, Раушу, Пундуру, Приедайнес, Плумью, Плескодалес, Паугуру, Намдару, Милдас, Микус, Мерниеку, Мелидас, Мелдру, Мартас Ринкас, Лиегю, Ледус, Лабрага, Кемеру, Кукшу, Крайменю, Каву, Карпу, Калтувес, Калнгалес, Калнциема, Юркалнес, Ирлавас, Грамздас, Галес, Фридриха Цандера, Эммас, Дукура, Драудзибас, Циедру, Басейна, Балтасбазницас, Атлантияс, Апузес, Анитас, Алингу, Айзпутес, А. Домбровска, Яунциема гатве (возле моста Милгравис), Вецмилгравья 6-я линия, Вецмилгравья 5-я линия, Вецмилгравья 1-я линия, проспект Вецаку и участок дороги в аэропорт "Рига".