На Адажском полигоне начались военные учения "Verboom 4"

С 23 по 29 апреля на полигоне в Адажи пройдут военные учения "Verboom 4" с целью улучшения взаимного взаимодействия нескольких национальных подразделений при выполнении инженерных задач, сообщили представители Национальных вооруженных сил Латвии.

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Солдаты боевых групп расширенного присутствия НАТО в Латвии, Литве и Эстонии в ходе учений проведут инженерные учения и демонстрацию возможностей.

Основной задачей учений является развитие возможностей инженеров боевых групп расширенного присутствия НАТО, дислоцированных в странах Балтии, улучшение взаимного взаимодействия в боевых условиях.

Во время военных учений "Verboom 4" возможны временные ограничения дорожного движения на дорогах общего пользования вокруг Адажсого полигона. Национальные вооруженные силы призывают с пониманием отнестись к проходящим в Латвии военным учениям, направленным на укрепление национальной обороны страны и коллективной безопасности НАТО.

Многонациональная боевая группа в Латвии возглавляется Канадой и состоит из более чем 1700 солдат из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Северной Македонии. Они несут службу в Латвии на на ротационной основе, участвуя в учениях с НВС, тем самым улучшая оперативную совместимость с региональными союзниками.

Ведущей страной боевой группы расширенного присутствия НАТО в Литве является Германия, а в Эстонии — Великобритания.