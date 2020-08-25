На агитацию перед выборами в Рижскую думу больше всего потратили "KPV LV", ЧСР и НКП

В период официальной предвыборной кампании перед внеочередными выборами в Рижскую думу партии задекларировали обязательства в размере 1,27 млн евро, а больше всех потратили партии "KPV LV", "Честь служить Риге" (ЧСР) и Новая консервативная партия (НКП), сообщили агентству ЛЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

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До 24 августа "KPV LV" задекларировала финансовые обязательства в размере 166 256 евро, ЧСР - в размере 163 419 евро, НКП - в размере 157 452 евро.

Далее следуют объединение партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные" - 135 789 евро, "Новое Единство" - 130 904 евро, объединение партии Национального объединения и Латвийского объединения регионов - 118 766 евро, Союз "зеленых" и крестьян - 113 970 евро.

Русский союз Латвии задекларировал предвыборные расходы на сумму 113 212 евро, "Согласие" - 111 125 евро, "Альтернатива" - 59 044 евро, Партия центра - 2 613 евро.

Четыре малые партии официально на агитацию не потратили ни цента.

По данным KNAB, наибольшие суммы партии потратили на агитацию путем размещения наружной рекламы и рекламы на радио.

Партии и партийные объединения, представившие списки кандидатов в депутаты, в течение официального периода агитации на предвыборную агитацию могут потратить до 171 706 евро.

В свою очередь лица, не связанные с партиями, могут потратить на предвыборную кампанию не более 6450 евро.