На алкогольных напитках будет указываться количество калорий и состав

Латвийская Ассоциация алкогольной отрасли (LANA) подписала меморандум Европейской Ассоциации алкогольной отрасли spiritsEurope о размещении на этикетках алкогольных напитков информации об энергетической ценности и составе напитков. Об этом порталу Delfi сообщили представители LANA.

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Цель инициативы — добиться, чтобы до конца 2022 года на этикетках 66% бутылок с крепкими алкогольными напитками, доходящими до конечного потребителя на рынке Европейского Союза (ЕС), указывалась бы энергетическая ценность этих напитков. Список использованных в напитке ингредиентов потребитель сможет узнать, сосканировав QR-код. К концу этого года состав и калорийность должны указываться на каждой четвертой бутылке.

Еще до подписания меморандума LANA разместила на своем информационно-просветительском интернет-ресурсе atbildigi.lv информацию об энергетической ценности крепких алкогольных напитков.

Разработка инициативы Европейской Ассоциации алкогольной отрасли spiritsEurope о размещении на этикетках бутылок с крепким спиртным информации об энергетической ценности и составе конкретного напитка, началась в 2018 году.