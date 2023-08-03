На Баускском шоссе от Риги до Катлакалнса изменена организация движения

С 05:30 четверга изменена организация движения на начальном участке Баускского шоссе (А7) от границы Риги до Катлакалнса. Изменения будут будут действовать до конца сентября, сообщили Delfi в Latvijas Valsts ceļi. Водителей просят быть внимательными и следить за знаками.

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Изменения на дороге А7 от Риги до Катлакалнса:

Движение транспорта будет организовано по перестроенному участку Баускского шоссе по одной полосе в каждом направлении.

Движение общественного транспорта от Риги до Баложского кольца будет организовано, как и раньше, по улице Кекавас; от Баложского кольца до Баускского шоссе общественный транспорт будет курсировать по перестроенному участку Баускского шоссе, улица Кекавас на участке от Баложи до улицы Эвереста будет полностью закрыта для движения. Расположение остановок общественного транспорта см. на карте.

Для движения будет полностью открыта круговая развязка Валдлаучи.

От Баложи/Рамавы до Баускского шоссе в направлении Кекавы движение будет организовано по вновь построенной кольцевой ветке улицы Баложу.

В направлении из Риги в Баложи/Рамаву движение будет организовано по вновь построенному съезду с Баускского шоссе (А7) на кольцо улицы Баложу.

В месте, где началось строительство Кекавской объездной дороги, движение в направлении Кекавы будет организовано по рампе через Кекавскую объездную дорогу, затем по вновь построенной параллельной дороге и кольцу на улице Наудитес.





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Кекавская объездная дорога в цифрах

При строительстве Кекавской объездной дороги будет построено почти 100 км проезжей части и уложено 220 000 тонн асфальта. В строительстве будет использовано 450 000 тонн доломитовой и гранитной крошки, 520 000 кубометров песка.

Для слоя износа Кекавской объездной дороги впервые в Латвии будет использована технология тонкослойного асфальта, также в строительстве будут использованы спроектированные и изготовленные в Чехии сборные бетонные водопропускные трубы, особо долговечные и устойчивые к агрессивным климатическим условиям.

Общая длина металлических барьеров на всем протяжении трассы составит 40 000 м, а бетонного ограждения — 4 000 м. Будут построены 14 искусственных сооружений и противошумные решения, также в ходе реализации проекта будут реконструированы магистральный водопровод, газопроводы и три пересечения линий высокого напряжения, построены сети ливневой канализации. Будет установлено около 900 фонарей.

Для того, чтобы после завершения строительных работ круглосуточно контролировать новую дорогу (качество покрытия, условия движения и т.д.), будет создан центр управления движением с 20 видеокамерами, двумя метеостанциями, десятью датчиками, фиксирующими транспортный поток, а также системой анализа данных о транспортном потоке.

В самую активную фазу строительства на строительной площадке будут работать до 450 человек, а также более 100 единиц автотранспорта и 50 единиц техники.

Строительство и обслуживание дороги

Кекавская объездная дорога — это первый в странах Балтии крупномасштабный проект дорожного строительства в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Частный партнер обеспечивает проектирование, строительство, финансирование и обслуживание дороги в течение 23 лет.

В случае Кекавской объездной дороги частный партнер несет полную ответственность за все работы по обслуживанию в течение всего срока действия договора ГЧП, в т.ч. посыпание проезжей части, чистка, скашивание обочин, уничтожение борщевика, электроснабжение осветительных и других приборов, содержание остановок общественного транспорта, восстановление горизонтальной дорожной разметки и др.

Частный партнер гарантирует, что в течение еще пяти лет после окончания договора ГЧП качество Кекавской объездной дороги останется таким, что она будет нуждаться только в повседневном содержании, но не в капиталовложениях.

Почему Кекавская объездная дорога

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Участок Рига-Кекава Баускского шоссе (A7) является одной из самых загруженных дорог в Латвии, со средней интенсивностью движения 17 000 автомобилей в день, а на некоторых участках до 25 278 автомобилей.

Дорога пересекает густонаселенный поселок Кекава. Интенсивность грузового транспорта на этом участке в три раза превышает лимит. Баускское шоссе — единственная главная государственная дорога, имеющая по одной полосе в каждом направлении на въезд и выезд из Риги.

Проект Кекавской объездной дороги, в т.ч. основной трассы, параллельных дорог, путепроводов и другой сопутствующей инфраструктуры реализует частный партнер Kekava ABT и его субподрядчики, а надзор за строительством обеспечивает SIA Firma L4. Строительные работы планируется завершить к концу 2023 года, а обслуживанием дороги партнер будет заниматься еще 20 лет после окончания строительных работ, то есть завершение всего проекта ГЧП запланировано на 2043 год.