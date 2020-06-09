На борьбу с кризисом из-за Covid-19 Латвия уже выделила 820 млн евро

На сегодняшний день для уменьшения кризиса из-за Covid-19 государство выделило финансирование в размере 820,075 млн евро, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов.

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Наиболее существенным источником финансирования стала бюджетная программа "Средства для непредвиденных случаев", в рамках которой в этом году доступны 625 млн евро.

До начала июня правительство выделило на преодоление кризиса 363 млн евро из средств этой программы.

101,8 млн евро было выделено Службе госдоходов на выплату пособий за простой. Также было зарезервировано 45,5 млн евро на поддержку сельскохозяйственной отрасли, 13,9 млн евро - Минздраву на покупку необходимого оборудования, защитных средств и медикаментов, 8 млн евро - на доплаты медработникам, 1,3 млн евро - на обеспечение непрерывности предоставления медицинских услуг.

На данный момент из средств для непредвиденных случаев 49,3 млн евро выделено Министерству благосостояния, в том числе 2,2 млн евро - на выплату социальных пособий, 10,6 млн евро - на продолжение выплат родительских пособий, 6,3 млн евро - на доплаты за находящихся на иждивении детей, 30,3 млн евро - на выплату пособий помощи безработным.

Министерству обороны выделено 45,7 млн евро на покупку индивидуальных средств защиты и средств дезинфекции, Министерству сообщения - 75 млн евро на реализацию проектов в сфере строительства и ремонта автодорог, Министерству образования и науки - 5,6 млн евро на организацию удаленного процесса обучения и разработку государственной программы исследований. На поддержку СМИ выделено 2,3 млн евро.

Министерству внутренних дел выделено 3,1 млн евро на доплаты сотрудникам за работу в условиях повышенного риска и нагрузку, закупку средств защиты и участие в наблюдательной миссии ЕС в Грузии.

Министерству юстиции выделено 800 тыс. евро, в том числе 500 тыс. евро - на доплаты работникам мест заключения. Министерству культуры выделено 10,6 млн евро.

457 млн евро из других источников финансирования выделено контролируемым государством обществам капитала.

В том числе финансовому учреждению Altum выделено 100 млн евро на финансирование программ кризисных гарантий и займов, трем крупнейшим больницам страны выделено 15 млн евро, авиакомпании airBaltic - 286,3 млн евро, Рижскому международному аэропорту - 49,9 млн евро.