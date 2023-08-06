На четырех железнодорожных переездах в Риге проведут ремонтные работы

Чтобы сделать движение по железнодорожной инфраструктуре еще более безопасным и комфортным, государственное предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz) с 7 по 14 августа проведет ремонт на четырех железнодорожных переездах в Риге.

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Ремонт проводиться на железнодорожных переездах на улицах Слокас (в Пардаугаве), Крустпилс (в Плявниках), Крустабазницас и Джутас (оба - на Тейке).

Ремонтные работы будут проходить в вечернее и ночное время, что позволит избежать дополнительных пробок в Риге, сообщает пресс-служба LDz.

Водителям следует учитывать, что в это время движение автотранспорта на четырех железнодорожных переездах будет организовано по одной полосе.

Ремонтные работы будут проводиться:

- на железнодорожном переезде на улице Крустпилс (переезд № 132) с 20:00 7 августа до 5:00 8 августа;

- на железнодорожном переезде на улице Джутас (переезд № 201) 9 августа с 20:00 до 24:00;

- на железнодорожном переезде по улице Крустабазницас (переезд № 202) 10 августа с 00:00 до 04:00;

- на железнодорожном переезде по улице Слокас (переезд № 921) 14 августа с 20:00 до 24:00.