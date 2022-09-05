На данный момент в Латвии зарегистрировано 37 629 украинских беженцев

С начала войны России против Украины в Латвии зарегистрировано 37 629 жителей Украины, а 32 545 беженцев получили вид на жительство с правом на трудоустройство. Об этом свидетельствует последняя информация Министерства внутренних дел.

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12 516 человек воспользовались помощью комиссий самоуправлений по гражданской обороне в поиске жилья. Это означает, что остальные беженцы нашли жилье самостоятельно или остановились у друзей и родственников.

46% от общего числа беженцев – женщины, 23% - мужчины, 31% - дети, в основном в возрасте от двух до 17 лет.

Жители Украины, которые имеют биометрические паспорта и не нуждаются ни в социальной помощи, ни в помощи по размещению, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления государственных органов.

В конце июля правительство приняло поправки к правилам оказания первичной помощи жителям Украины, предусматривающие повышение расходов на размещение украинских беженцев на срок до 60 дней.

С начала российского вторжения в Украину миллионы украинских жителей были вынуждены покинуть свои дома.