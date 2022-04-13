На Даугавпилсском шоссе между Ригой и Саласпилсом загорелось легковое авто
Foto: DELFI

Вечером в среду на Даугавпилсском шоссе между Ригой и Саласпилсом загорелась легковая автомашина, сообщает агентство LETA со ссылкой на очевидцев.

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Пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола подтвердила, что в 18.10 пожарным поступил вызов в Саласпилсскую волость Саласпилсского района. Загорелся моторный отсек автомобиля, а также — старник площадью 200 квадратных метров. .

В 18.25 распространение огня было ограничено.

По словам очевидцев, авария произошла недалеко от границы Риги.

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