На деятельность бюро вакцинации будет выделено 641,8 тыс. евро
Foto: Shutterstock

На деятельность бюро вакцинации будет выделено 641,8 тыс. евро, сообщил журналистам в пятницу после внеочередного заседания правительства министр здравоохранения Дэниель Павлютс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Министр сообщил, что указанная сумма будет выделена из программы госбюджета на непредвиденные обстоятельства.

Деньги будут потрачены на зарплаты работников бюро и услуги.

Как сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс, в бюро будет работать 10 человек. Договоры с ними планируется заключить на 12 месяцев.

По словам министра, еще многое предстоит сделать, чтобы опровергнуть ложную информацию и помочь большей части латвийского общества обрести уверенность в том, что вакцинация — это безопасный способ и единственный выход из кризиса.

Как сообщалось, зарплата сотрудников бюро вакцинации составит от 3500 до 4900 евро до уплаты налогов, говорится в объявлениях о найме на работу, опубликованных Минздравом.

Всего предлагается пять вакансий — координатор по коммуникации, координатор по логистике, координатор по процессу вакцинации, координатор по информационным технологиям и руководитель бюро. Вакансии предлагаются на определенный срок.

В четверг правительство постановило, что в Латвии будет создано не только бюро по управлению процессом вакцинации от Covid-19, но и надзорный совет.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

5

Source

LETA

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
"Я горда и счастлива быть в ИТ-отрасли": история Елены о карьерных перипетиях
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране