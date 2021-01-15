На деятельность бюро вакцинации будет выделено 641,8 тыс. евро, сообщил журналистам в пятницу после внеочередного заседания правительства министр здравоохранения Дэниель Павлютс.
Министр сообщил, что указанная сумма будет выделена из программы госбюджета на непредвиденные обстоятельства.
Деньги будут потрачены на зарплаты работников бюро и услуги.
Как сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс, в бюро будет работать 10 человек. Договоры с ними планируется заключить на 12 месяцев.
По словам министра, еще многое предстоит сделать, чтобы опровергнуть ложную информацию и помочь большей части латвийского общества обрести уверенность в том, что вакцинация — это безопасный способ и единственный выход из кризиса.
Как сообщалось, зарплата сотрудников бюро вакцинации составит от 3500 до 4900 евро до уплаты налогов, говорится в объявлениях о найме на работу, опубликованных Минздравом.
Всего предлагается пять вакансий — координатор по коммуникации, координатор по логистике, координатор по процессу вакцинации, координатор по информационным технологиям и руководитель бюро. Вакансии предлагаются на определенный срок.
В четверг правительство постановило, что в Латвии будет создано не только бюро по управлению процессом вакцинации от Covid-19, но и надзорный совет.