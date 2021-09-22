На дистанционное обучение перешли еще 98 школ; всего на "удаленке" — 286 образовательных учреждений

В связи с заболеваемостью Covid-19 удаленно учебный процесс осуществляется уже в 286 образовательных учреждениях. Это на 98 школ больше, чем неделей ранее. На "удаленку" были вынуждены уйти школы в 41 из 43 самоуправлениях страны.

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Об этом сообщила LETA старший эксперт Государственной службы качества образования Яна Вейнберга.

Очная учеба 1 сентября была начата в 672 образовательных учреждениях страны.

Сейчас на удаленном, частично удаленном или индивидуальном обучении находятся: 13 детсадовских групп для детей в возрасте, обязательном для посещения занятий, 381 класс в основной школе (1-9-е классы) и 69 классов в средней школе (10-12-е классы). Государственная служба качества образования информирует, что за неделю количество классов, перешедших на удаленное обучение, увеличилось на 98 классов.

В основной школе Covid-19 затронул 789 классов, что на 318 классов больше, чем неделей ранее. Удаленно учатся 263 класса (175 — 1-6-е классы, 88 — 7-9-е классы). Частично удаленное обучение продолжается в 149 классах (69 — 1-6-е классы, 80 — 7-9-е классы). Индивидуальное обучение применяется в 377 классах, из них 236 — 1-6-е классы, а 141 — 7-9-е классы. В средней школе удаленное обучение установлено для 170 классов: в 42 случаях дистанционно учится весь класс, в 62 случаях — часть класса, 66 — индивидуальные случаи.

Государственная служба качества образования информирует, что чаще всего решения о переходе на дистанционное обучение принимают руководители школ Риги и Даугавпилса, а также Екабпилсского края. Чаще всего на "удаленку" отправляют младших школьников — 1-9-е классы.

По состоянию дел на 20 сентября в 57 детсадовских группах для детей в возрасте, обязательном для посещения занятий, — в 16 случаях установлен карантин для всех групы, в 19 случаях — для части группы, в 22 случаях — самоизоляция применяется индивидуально.