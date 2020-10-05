В понедельник, 5 октября, глава МВД Сандис Гиргенс объявил, что выдвигает на пост нового главы Госполиции канидата, который изначально не участвовал в конкурсе — это начальник Управления уголовных расследований Арманд Рукс, сообщает LETA со ссылкой на неофициальную информацию.

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Планируется, что правительство рассмотрит вопрос о кандидатуре Рукса на следующей неделе.

Днем ранее передача Nekā personīga телеканала TV3 уже сообщила, что министр внутренних дел Сандис Гиргенс по итогам конкурса не предложит пост главы Госполиции ни одному из нынешних кандидатов и выдвинет четвертую кандидатуру, которую предложит одобрить правительству. Такие действия Гиргенса обусловлены тем, что он считает нынешних претендентов неспособными справиться с устранением множества несовершенств в системе закупок, отбора персонала и внутреннего контроля в Госполиции.

Изначально заявки на участие в конкурсе на должность начальника Госполиции подали нынешний и.о. начальника Госполиции Андрей Гришин и начальник Рижского регионального управления Госполиции Юрис Шулте, а также заместитель начальника Главного административного управления Госполиции полковник Нормунд Грубис.