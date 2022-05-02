На должность главы KNAB повторно избран Екабс Страуме
Foto: DELFI

В ходе конкурса на право занять должность начальника Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) повторно избран нынешний глава этого ведомства Екабс Страуме. Его победу конкурсная комиссия признала единогласно.

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Страуме начал руководить KNAB в июне 2017 года, выиграв предыдущий конкурс на эту должность. До этого Страуме проработал в Службе военной разведки и безопасности более 16 лет, в том числе десять лет — в должности начальника штаба. До этого он работал в Управлении по борьбе с организованной преступностью Государственной полиции.

Выполняя свои обязанности, Страуме участвовал в международных миссиях, а также представлял Латвию и Службе военной разведки и безопасности в учреждениях НАТО. Страуме окончил Латвийскую полицейскую академию со степенью магистра и квалификацией юриста.

Правительству и Сейму еще предстоит принять решение об утверждении Екаба Страуме на второй срок.

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