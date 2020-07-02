На должность начальника Госполиции претендуют генералы Гришин и Шулте

Оба генерала полиции подали заявку на должность начальника Государственной полиции, сообщает LETA. Это и.о. начальника Госполиции Андрей Гришин и начальник Управления Рижского региона Юрис Шульте.

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Гришин и Шулте являются единственными сотрудниками полиции со званием генерала. Оба кандидата подтвердили агентству, что подали заявки на эту должность. Помимо прочего, агентству стало известно, что заявку подал ещё один человек. В МВД советница министра Сандиса Гиргенса (KPV LV) Беата Йоните сообщила, что ведомство сейчас обобщает информацию о заявках и пока не готово их комментировать.

Вчера завершился срок подачи заявок на должность начальника Госполиции. Заявки на участие в конкурсе могли подавать только должностные лица из рядов старшего и высшего офицерского состава, чей стаж работы в системе МВД и учреждениях Управления мест заключения составляет не менее десяти лет. Это означает, что судьи, прокуроры и должностные лица из других учреждений, не входящих в систему внутренних дел, участвовать в конкурсе не могли.

Как сообщалось, в конце прошлого года прежний начальник Госполиции Интс Кюзис заявил об уходе с должности. С 11 февраля до окончания конкурса и.о. начальника Госполиции является начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин.