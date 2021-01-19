На должности в Бюро вакцинации от Covid-19 подали заявку 416 человек

На пять вакансий в Бюро вакцинации от Covid-19 подали заявку 416 претендентов, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!).

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Павлютс указал, что ведомство сейчас начнет работу, чтобы отобрать лучших специалистов. К отбору сотрудников привлечено опытное предприятие по отбору персонала - фирма подготовила рекомендации по интервью кандидатов и принятию решений.

Кроме того, создана конкурсная комиссия, в которой работает глава Госканцелярии Янис Цитсковскис и сотрудники Минздрава. Павлютс будет руководителем комиссии. Решение комиссия может принять до конца недели.

Как уже сообщалось, зарплаты в Бюро вакцинации составляют от 3500 до 4900 евро. Все должности созданы на определенный срок - до конца пандемии Covid-19. Всего в бюро пять должностей - координатор коммуникации, координатор логистики, координатор процесса вакцинации, координатор проектов информационных технологий и руководитель бюро.