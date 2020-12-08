На домашний карантин отправлен весь рижский детсад Ligzdiņa

После того как работники получили положительные результаты анализов на Covid-19, было принято решение отправить на домашний карантин все 10 групп Рижского детского дошкольного учреждения Ligzdiņa. К работе очно детсад планирует вернуться 18 декабря, сообщили в Департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы.

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По словам представителя Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Индры Вилде, родители воспитанников детского сада проинформированы о ситуации и дальнейшем режиме работы. Родители детей, которые не контактировали с заболевшими коронавирусом лицами 1,2 и 3 декабря 2020 года, будут проинформированы о возможности получить пособие по присмотру за ребенком (официальное название — пособие помощи по болезни).

По имеющейся в распоряжении Рижской думы информации, Covid-19 затронул 69 образовательных учреждения, из которых 33 школы, 30 дошкольных образовательных учреждений и шесть кружков по интересам. Заболели 34 ученика, 27 педагогов, 14 технических работников и три представителя администрации.

В настоящее время на полностью дистанционное обучение перешли четыре школы - Рижская 45-ая школа, Рижская Кенгарагская школа, Рижская Пурвциемская школа и Рижская Золитудская гимназия.

Домашний карантин назначен для уже упомянутого детсада Ligzdiņa, а также для Рижского дошкольного образовательного учреждения №233.