На доплаты медикам выделено 23 млн евро

Правительство сегодня решило выделить Министерству здравоохранения 23,491 млн евро из средств на непредвиденные обстоятельства.
Из этой суммы 21,735 млн евро необходимо, чтобы компенсировать выплату пособий за период с 1 ноября по 31 декабря 2020 года, а оставшиеся 1,755 млн евро — для создания накоплений на отпуск. Компенсации медиками и другим сотрудникам выплачиваются за работу в условиях повышенного риска и нагрузки.
8,940 млн евро получат стационары, 3874 евро — амбулаторные лечебные учреждения, 8,430 млн евро — семейные врачи, 649,6 тыс. евро — аптеки и 68,9 тыс. евро евро — работники Национальной службы здравоохранения.
3,479 млн евро выделены на доплаты Службе неотложной медицинской помощи, 162,8 тыс. евро — Центру профилактики и контроля заболеваний.