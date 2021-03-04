На доплаты медикам выделено 23 млн евро
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Правительство сегодня решило выделить Министерству здравоохранения 23,491 млн евро из средств на непредвиденные обстоятельства.

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Из этой суммы 21,735 млн евро необходимо, чтобы компенсировать выплату пособий за период с 1 ноября по 31 декабря 2020 года, а оставшиеся 1,755 млн евро — для создания накоплений на отпуск. Компенсации медиками и другим сотрудникам выплачиваются за работу в условиях повышенного риска и нагрузки.

8,940 млн евро получат стационары, 3874 евро — амбулаторные лечебные учреждения, 8,430 млн евро — семейные врачи, 649,6 тыс. евро — аптеки и 68,9 тыс. евро евро — работники Национальной службы здравоохранения.

3,479 млн евро выделены на доплаты Службе неотложной медицинской помощи, 162,8 тыс. евро — Центру профилактики и контроля заболеваний.

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LETA

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