На доплаты педагогам за дистанционное обучение выделено 1,1 млн евро
Foto: LETA

Правительство поддержало выделение 1,1 млн евро на доплаты педагогам за обеспечение удаленного обучения во время эпидемии Covid-19.

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Министерство образования и науки (МОН) выделит средства на доплаты учителям 7-12-х классов общеобразовательных учебных заведений и учителям программ профессионального образования, а также учителям 1-6-х классов, которые проводят дистанционное обучение.

Как сообщили агентству ЛЕТА в МОН, критерии для выделения доплат будут индивидуально разрабатываться каждым учебным заведением с учетом количества часов, проведенных учителями онлайн, обеспечения обратной связи, взаимодействия с родителями и других аспектов. Критерии необходимо согласовать с советом учебного заведения.

Министерство ссылается на результаты опроса, проведенного Государственным центром содержания образования опроса весной 2019/2020 учебного года, который показал, что нагрузка на учителей в связи с дистанционным обучением увеличилась и за счет необходимости разработки новых учебных материалов, и за счет адаптации и обеспечения обратной связи с учащимися.

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LETA

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