На дорогах Латвии начинаются масштабные работы по ремонту ям

С наступлением подходящих погодных условий на государственных дорогах по всей Латвии начинаются масштабные работы по ремонту ям, сообщили на предприятии ГАО Latvijas autoceļu uzturētājs.
Ремонтные работы проводятся с целью обеспечить безопасность и более комфортные условия езды, а также продлить срок службы автодорог.
Масштабные ремонтные работы на дорогах с асфальтовым покрытием проводятся в порядке приоритета в соответствии с классом содержания - A, B, C, D, E, который, в свою очередь, зависит от интенсивности движения, вида покрытия и его технического состояния.
На дорогах будут работать 60 ремонтных бригад. Автоводители должны считаться с тем, что на ремонтируемых участках будет сужена проезжая часть, а также будут действовать ограничения по скорости - соответственно 70 км/ч и 50км/ч. О проводимых ремонтных работах будут сигнализировать знаки.
За ходом ремонтных работ можно следить в онлайн-режиме на домашней странице Latvijas valsts ceļi, а также в приложении Waze.