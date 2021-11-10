На дорогах может образовываться "черный лед", водителей призывают к внимательности
Foto: Latvijas Valsts ceļi/Renārs Koris

В связи с переменчивыми погодными условиями Latvijas Valsts ceļi призывает водителей быть особенно внимательными на дорогах. А также напоминает, что поменять покрышки на зимние можно и нужно уже сейчас, не дожидаясь 1 декабря.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Представители предприятия указывают, что автодороги покрываются льдом стремительно и неравномерно. Образуется так называемый невидимый "черный лед" — обледенение, которое появляется при замерзании конденсата. Чаще всего "черный лед" возникает на мостах, путепроводах, а также на участках дорог, проходящих через лесные массивы или же рядом с водоемами.

Начиная с ноября и почти до начала весны самое интенсивное движение в стране приходится на утренние и вечерние часы, когда уже темно, а видимость ухудшают дожди, туман и снег.

По прогнозам метеорологов, в выходные дни и в начале следующей недели температура воздуха понизится на всей территории страны, местами возможен снег. Поэтому особенно важно уже сейчас, не дожидаясь 1 декабря, установить зимние шины, подчеркивает Latvijas Valsts ceļi.

Уже с 16 октября ГАО Latvijas autoceļu uzturētājs перешло на зимний режим работы и готово при необходимости обрабатывать проезжие части дорог.

Latvijas Valsts ceļi призывает жителей информировать об ухудшении состояния авторог, по круглосуточному телефону 80005555, а также на аккаунтах предприятия в Twitter и Facebook.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

4

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Latvijas Valsts ceļi
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой