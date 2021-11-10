На дорогах может образовываться "черный лед", водителей призывают к внимательности

В связи с переменчивыми погодными условиями Latvijas Valsts ceļi призывает водителей быть особенно внимательными на дорогах. А также напоминает, что поменять покрышки на зимние можно и нужно уже сейчас, не дожидаясь 1 декабря.

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Представители предприятия указывают, что автодороги покрываются льдом стремительно и неравномерно. Образуется так называемый невидимый "черный лед" — обледенение, которое появляется при замерзании конденсата. Чаще всего "черный лед" возникает на мостах, путепроводах, а также на участках дорог, проходящих через лесные массивы или же рядом с водоемами.

Начиная с ноября и почти до начала весны самое интенсивное движение в стране приходится на утренние и вечерние часы, когда уже темно, а видимость ухудшают дожди, туман и снег.

По прогнозам метеорологов, в выходные дни и в начале следующей недели температура воздуха понизится на всей территории страны, местами возможен снег. Поэтому особенно важно уже сейчас, не дожидаясь 1 декабря, установить зимние шины, подчеркивает Latvijas Valsts ceļi.

Уже с 16 октября ГАО Latvijas autoceļu uzturētājs перешло на зимний режим работы и готово при необходимости обрабатывать проезжие части дорог.

Latvijas Valsts ceļi призывает жителей информировать об ухудшении состояния авторог, по круглосуточному телефону 80005555, а также на аккаунтах предприятия в Twitter и Facebook.