На дорогах страны затруднено движение; отменены региональные автобусные рейсы
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В среду утром из-за непогоды затруднено движение на всех дорогах страны, особенно сложная ситуация на участке Таллинского шоссе (A1) от Туи до Айнажи. Чтобы улучшить условия, на дороги выведена зимняя техника, сообщает пресс-служба Latvijas valsts ceļi.

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Из-за непогоды и технических проблем отмены региональные автобусные рейсы, сообщает Дирекция автотранспорта. Со списком отмененных рейсов можно ознакомиться здесь.

В Latvijas valsts ceļi отмечают, что следует учитывать — во время снегопада слой снега и льда образуется вновь и вновь несмотря на уборку дорог, поэтому водителей призывают планировать дополнительное время в пути, выбирать скорость, соответствующую условиям движения и держать большую дистанцию.

Работы по содержанию дорог проводятся в порядке приоритетности — сначала на главной дорого, затем на региональных, а потом на местных дорогах.

После окончания снегопада основные автомагистрали страны должны быть очищены от снега в течение трех часов, на менее загруженных дорогах на эту работу отводится до суток.

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