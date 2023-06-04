На экзамене нужны научные калькуляторы: родители возмущены

6 июня более 20 тысяч учащихся 9-х классов по всей Латвии будут сдавать централизованный экзамен по математике. Дополнительным требованием к экзамену в этом году является научный калькулятор, и этот факт вызвал недоумение и возмущение многих родителей, сообщает LSM.lv. Зачем для сдачи одного экзамена нужно покупать это отнюдь не дешевое устройство?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Государственном информационном центре образования (VISC) подтвердили, что калькулятор предусмотрен законом об образовании как индивидуальное средство обучения.

Между тем, по утверждениям родителей, калькулятор с тригонометрическими функциями стоит не менее 10 евро, а школы ими не обеспечивают. Кроме того, многие дети таким калькулятором раньше никогда не пользовались и впервые возьмут его в руки на консультации перед экзаменом.

По словам директора департамента оценки и аналитики VISC Нормунда Речса, в этом году девятиклассники впервые сдают централизованный экзамен по математике, и калькуляторы необходимы для максимальной объективности оценок. Поскольку на экзаменах телефонами пользоваться запрещено, сэкономить за счет приложений и интернета не удастся. Кроме того, учащимся запрещено передавать друг другу калькуляторы, так как это будет мешать остальным.

Журналисты "4. studija", изучив предложение в магазинах разных городов, пришли к выводу, что купить научный калькулятор совсем не просто. Самые дешевые уже раскуплены, а оставшиеся в продаже стоят не менее 30 евро, в интернет-магазинах — от 10 до 180 евро. Продавцы говорят, что калькуляторы скупают не только родители, но и школы, чтобы обеспечить ими детей на экзаменах.

Речс рекомендует школам пересмотреть свои запасы, а родителям — позаимствовать калькуляторы на день экзамена у родственников или знакомых.