На этих выходных в Рижском зоопарке посеют городской луг

2 сентября, в 13:00 в рамках проекта "Городские луга" в Рижском зоопарке пройдет первая толока по благоустройству луга, сообщила порталу Delfi представитель зоопарка Лиене Бризга-Калныня.

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В мероприятии примут участие мэр города Мартиньш Стакис, председатель правления Рижского зоопарка Янис Рудзитис и член совета Латвийского фонда природы Инга Рачинска.

Как сообщила Лиене Бризга-Калныня, мероприятие запустит сезон толок проекта "Городские луга". Осенью эксперты Латвийского фонда природы в сотрудничестве с районными организациями и местными жителями проведут озеленительные толоки в 20 местах Риги. Эксперты также подготовят план управления территориями и будут следить за тем, как дикорастущие растения адаптируются в городской среде.

Цель проекта — увеличить разнообразие цветущих лугов в городской среде, обогатив биологическое разнообразие города, и познакомить жителей с такой экосистемой, как луг.

Инициатива городских лугов особенно актуальна в то время, когда кризис экосистем природного разнообразия в мире достиг критической точки, считает Инга Рачинска.

Председатель правления Рижского зоопарка Янис Рудзитис указал, что разнообразие животных напрямую связано с разнообразием растений, и главная причина исчезновения многих видов животных — уничтожение их естественной среды обитания. "Символично, что биотоп, находящийся под угрозой исчезновения, сможет разместиться в зоопарке", — добавил Рудзитис.

По словам мэра Риги Мартиньша Стакиса, город — это не только улицы и кирпичные стены, в дружественной для людей городской среде должны быть зеленые зоны и места для отдыха. "Присоединяясь к проекту Латвийского фонда природы, Рига поддерживает вхождение настоящих сельских лугов в городскую среду", — сообщил Стакис.

Первое цветение луга можно будет увидеть уже в следующем году, однако луг как экосистема формируется на протяжении многих лет. Посетители зоопарка смогут следить за этим процессом и появлением таких растений, как Пастбищный райграс, вереск, лекарственная буквица, земляника, речной гравилат, девясил, посконник, луговой сивец и другие. После толоки работа над лугом продолжится — Латвийский фонд природы вместе с Зоопарком будут следить за формированием луга и создавать информативную экспозицию о луговых растениях.

Проект "Городские луга" реализуется в рамках проекта "Защита природных интересов в рамках Латвийского фонда природы" в сотрудничестве с проектом "GrassLIFE", который финансируется программой Европейского Союза LIFE.