На этой неделе учащиеся 3-х и 6-х классов сдают диагностическую работу на языке обучения
Foto: Megan Soule / cc

Диагностическая работа проводится для того, чтобы выяснить, каков у школьников уровень таких навыков как чтение, восприятие информации на слух, письмо, разговорная речь. Третьеклассники и шестиклассники выполнят работу в среду, 16 феврале — на языке, на котором обучаются.

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Об этом сообщила представитель Государственного центра содержания образования Лиене Берзиня.

Результаты диагностической работы позволят понять, не снизились ли навыки в обучении у школьников соответственно стандартам образования. Работы будут оцениваться в процентах. Оценка не повлияет ни на оценку за семестр, не на оценку за год.

После того, как будет выставлена оценка за работу, учитель проинформирует родителей. И ученик, и родители могут ознакомиться с работой, за которую уже выставлена оценка.

Если тема, включенная в диагностическую работу, была объективно предназначена для изучения в дальнейшем на уроке, учитель может принять решение не выполнять задание по этой теме и информирует об этом всех учащихся класса. Это не влияет на оценку диагностической работы.

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