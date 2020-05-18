На этой неделе в Латвии ожидаются заморозки, на следующей может потеплеть до +20 градусов

На этой неделе в Латвии ожидаются заморозки, порывистый ветер и дожди, прогнозируют синоптики.

Минимальная температура воздуха по ночам составит -1..+4 градуса, на побережье - до +7 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +9..+15 градусов. В конце недели температура воздуха начнет повышаться, на следующей неделе она может подняться выше +20 градусов.

Будет дуть северо-западный ветер, скорость порывов ветра - до 13-18 метров в секунду.

Дождевые тучи чаще всего будут формироваться на востоке страны, возможен град. Самая солнечная погода установится в районах у берега моря.