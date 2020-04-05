На этой неделе в Латвии выявлено на 10 больных Covid-19 меньше, чем на прошлой

За шесть дней этой недели в Латвии было зарегистрировано 157 новых случаев заболевания Covid-19, что на 10 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлой недели, свидетельствуют расчеты агентства LЕТА, основанные на опубликованных данных Центра профилактики и контроля заболеваний.

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За шесть дней прошлой недели общее число заболевших Covid-19 в Латвии выросло с 180 до 347 человек, то есть на 92,8%, а за шесть дней этой недели оно увеличилось с 376 до 533 человек, то есть на 41,8%.

На прошлой неделе с понедельника по субботу ежедневно констатировалось в среднем 27,8 новых случая заболевания Covid-19, а на этой неделе — 26,2.

Из всех проведенных за шесть дней прошлой недели тестов на Covid-19 положительный результат дали 2,9%, а на этой неделе — 2,5%.

По расчетам агентства LЕТА, за 34 дня со 2 марта, когда в Латвии был зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом, ежедневно заболевание Covid-19 констатировалось в среднем у 15,7 человека. Нужно учитывать, что между первым и вторым зафиксированными случаями заболевания прошло четыре дня, в течение которых не было выявлено ни одного заболевшего Covid-19 человека. Если исключить из расчета эти четыре дня и начинать отсчет со второго случая заражения Covid-19, среднее число позитивных тестов на наличие вируса в день составило бы 18,3.

Также следует отметить, что за последнюю неделю возросло число госпитализированных пациентов с Covid-19. Неделю назад в больнице находились 24 пациента с таким диагнозом, а по состоянию на воскресенье госпитализированы 36 пациентов с Covid-19, у 32 из них заболевание средней тяжести, четверо находятся в тяжелом состоянии.

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис на этой неделе отметил, что прирост заболевших может меняться каждый день и будет зависеть от количества и масштаба местных вспышек Covid-19. Он подчеркнул, что своевременно введенные меры предосторожности в большой мере нейтрализовали последствия возвращения на родину репатриантов. Однако, по его словам, борьба с локальным распространением инфекции будет сложнее.

Думпис подчеркнул, что сейчас, когда в Латвии введены меры, предусматривающие социальное дистанцирование, вирус ищет и находит места, где долгосрочно находится большое количество людей — больницы, приюты, пансионаты, тюрьмы, армия. Он добавил, что работникам этих мест необходимо мобилизовать усилия.

Как сообщалось, на сегодняшний день Covid-19 в Латвии инфицировано 533 человека.