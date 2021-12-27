На этой неделе в Риге откроются крупные центры вакцинации от Covid-19 на Кипсале и в ATTA-центре

Во вторник, 28 декабря, в 9.00 двери распахнет центр вакцинации на Кипсале, на улице Кипсалас 8. А в четверг, 30 декабря, прививку можно будет сделать и в помещениях ATTA-центра на улице Краста 60. Оба центра вакцинации будут работать с 9.00 до 17.00.

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31 декабря и 1 января оба центра вакцинации будут закрыты. А уже 2 января привиться можно будет с 9.00 до 17.00.

В последнюю неделю года, с 27 по 30 декабря, остальные пункты вакцинации в Риге, а также краях будут работать в обычном режиме, однако в праздничные дни будут открыты лишь некоторые пункты. Со 2 января вакцинация будет доступна в Риге в торговых центрах Domina, Akropole, Dole, Saga и на Имантском рынке.

В Екабпилсе в торговом центре Sēlija привиться можно будет и в праздничные дни — 31 декабря, 1 и 2 января: с 10.00 до 16.00.

В ближайшем будущем планируется открыть дополнительные пункты вакцинации. В некоторых самоуправлениях также будет организована выездная вакцинация. Центры вакцинации сейчас работают на постоянной основе в Даугавпилсе, Мадоне, Елгаве, Вентспилсе, Тукумсе, Алуксне, Лиепае, Бауске, Саласпилсе, Екабпилсе, Айзкраукле, Резекне и Талси.

В последние дни года в отдельных местах производится выездная вакцинация. В среду, 29 декабря, такая вакцинация будет организована в Валмиерском доме культуры — с 11.00 до 18.00. В среду выездная вакцинация пройдет и в ряде волостей Аугшдаугавского края. До 30 января включительно можно ежедневно сделать укол в вакцинобусе в Резекне — с 9.00 до 16.00.

Заявку на вакцинацию можно подать на сайте www.manavakcina.lv, а также позвонив по телефону 8989 или своему семейному врачу.